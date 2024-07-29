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Riva'da kritik zirve! Montella, TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek

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Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Riva Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirecek.

EURO 2024 sonrası izne çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 Ağustos'ta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.

Öte yandan maçtan 1 gün önce de TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek olan İtalyan hocanın, kendi düşüncelerini ileteceği aktarıldı.

Tatilini sonlandıran Montella'nın Avrupa Uluslar Ligi Elemeleri öncesi mesaisine başlayacağı öğrenildi.

Riva'da kritik zirve! Montella, TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek - 1. Resim

MONTELLA İLE DEVAM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve geldikten sonra İtalyan hoca Vincenzo Montella'nın yerine Türk bir hocayı göreve getireceği iddia edilmişti.

Montella'nın EURO 2024'teki formundan memnun olan Hacıosmanoğlu'nun devam kararı aldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Spor
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