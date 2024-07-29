Riva'da kritik zirve! Montella, TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Riva Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamıştı! Cenk Gönen, TFF 2. Lig ekibine transfer oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamıştı! Cenk Gönen, TFF 2. Lig ekibine transfer oldu

EURO 2024 sonrası izne çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 Ağustos'ta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.

Öte yandan maçtan 1 gün önce de TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek olan İtalyan hocanın, kendi düşüncelerini ileteceği aktarıldı.

Tatilini sonlandıran Montella'nın Avrupa Uluslar Ligi Elemeleri öncesi mesaisine başlayacağı öğrenildi.

MONTELLA İLE DEVAM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve geldikten sonra İtalyan hoca Vincenzo Montella'nın yerine Türk bir hocayı göreve getireceği iddia edilmişti.

Montella'nın EURO 2024'teki formundan memnun olan Hacıosmanoğlu'nun devam kararı aldığı bildirildi.