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Rıza Çalımbay'ın vedası kısa sürdü! Süper Lig'deki yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan ayrılan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Rıza Çalımbay, sahalara geri dönüyor. Tecrübeli teknik adamın görev alacağı yeni takım ortaya çıktı.
Nuri Şahin'in görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşme kararı aldı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar mutlaka takım çalıştırmak istediğini belirten Çalımbay, Akdeniz ekibinin ilgisine sıcak bakıyor.
Şu an İstanbul'da olan tecrübeli hocanın resmi imzayı atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Antalyaspor, 5 Ocak'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi