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    Rıza Çalımbay'ın vedası kısa sürdü! Süper Lig'deki yeni takımı belli oldu

    Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan ayrılan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Rıza Çalımbay, sahalara geri dönüyor. Tecrübeli teknik adamın görev alacağı yeni takım ortaya çıktı.

    Rıza Çalımbay&#039;ın vedası kısa sürdü! Süper Lig&#039;deki yeni takımı belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Nuri Şahin'in görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşme kararı aldı.

    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar mutlaka takım çalıştırmak istediğini belirten Çalımbay, Akdeniz ekibinin ilgisine sıcak bakıyor.

    Şu an İstanbul'da olan tecrübeli hocanın resmi imzayı atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Antalyaspor, 5 Ocak'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi
    Oynat

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından eski yönetimin transfer politikasını eleştirdi. Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıza ÇalımbayAntalyaspor
    Haberler > Spor > Rıza Çalımbay'ın vedası kısa sürdü! Süper Lig'deki yeni takımı belli oldu
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