Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Rize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklif

Rize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklif

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Rize&#039;den İspanya&#039;ya transfer! Emirhan Topçu&#039;ya İspanya La Liga&#039;dan sürpriz teklif

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için İspanya'dan Getafe ve Las Palmas'ın devreye girdiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezon Karadeniz ekibinde büyük bir çıkış yakalayan Emirhan Topçu, özellikle LaLiga ekiplerinin radarında.

Daha önce Las Palmas'a yazılan Emirhan Topçu için İspanyol ekibinin 5 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.

Rize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklif - 1. Resim

GETAFE VE LAS PALMAS EMİRHAN TOPÇU İÇİN DEVREDE

AS'ta yer alan haberde Las Palmas'ın ardından Getafe'nin de Emirhan Topçu için devreye olduğu belirtildi.

Haberde Getafe'nin başarılı savunmacı için Çaykur Rizespor'a resmi teklifini yaptığı vurgulandı. Yine haberde İspanyol ekibinin Emirhan Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Bu sezon ligde 27 maça çıkan Emirhan Topçu 2414 dakika süre aldı. 23 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktı - SporBeşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktıErden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu - SporErden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli olduMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak' - SporMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak'Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladı - SporLucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladıGalatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı' - SporGalatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı'Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar! Fenerbahçe'yi hedef aldı - SporErden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar!Real Madrid'in Arda Güler raporu şoke etti! Carlo Ancelotti disiplinsiz hareketlerinden rahatsız - Spor"Ancelotti hareketlerinden rahatsız"TFF, sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı! Galatasaray-Antalyaspor görüntüleri olay olmuştu - SporSızdırılan toplantı görüntülerinin tamamını yayınladıTrabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 5 taraftar için açıklama! Yaptıkları itiraz reddedilmişti - SporTrabzonspor'dan zehir zemberek açıklamaGalatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni krizin adı 'ifşa!' Antalyaspor maçının sızan hakem konuşmaları sonrası bombaladı - SporGalatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni krizin adı 'ifşa!'
Sonraki Haber Yükleniyor...