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Roma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdular
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Dünya futbolunda şok etkisi oluşturan ayrılığın perde arkası ortaya çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mourinho'nun vedası taraftarları şaşırttı.
Roma ile 2021-2022 UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki teknik adam, ligde beklentilerin altında kaldı.
MILAN'A SON MAÇTA FARKLI KAYBETTİ
Lig'de oynadığı son maçta Milan'a deplasmanda 3-1 kaybeden Roma, galibiyet hasretini 3 maça çıkarmıştı.
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Mourinho ve öğrencileri, 29 puanla 9.sırada yer alıyor.
Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Mourinho'nun gelecek sezon için gelen teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi