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    Roma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdular

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Dünya futbolunda şok etkisi oluşturan ayrılığın perde arkası ortaya çıktı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mourinho'nun vedası taraftarları şaşırttı.

    Roma ile 2021-2022 UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki teknik adam, ligde beklentilerin altında kaldı.

    Roma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdular

    MILAN'A SON MAÇTA FARKLI KAYBETTİ

    Lig'de oynadığı son maçta Milan'a deplasmanda 3-1 kaybeden Roma, galibiyet hasretini 3 maça çıkarmıştı.

    Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Mourinho ve öğrencileri, 29 puanla 9.sırada yer alıyor.

    Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Mourinho'nun gelecek sezon için gelen teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MourinhoRoma
    Haberler > Spor > Roma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdular
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