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    Mourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için devreye girdi. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Türk filebekçiyi takımda görmek istediği öğrenildi.

    Mourinho&#039;nun Trabzonspor&#039;dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı
    Spor Haberleri  / Karadeniz Gazetesi

    Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İtalya'dan transfer tekliflerinin olduğu konuşuluyor.

    Calciomercato'da yer alan habere göre Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim 3 arasında Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır da var.

    35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma; Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgileniyor.

    İtalya basınında yer alan haberde diğer isimlere göre daha uygun bir fiyata transfer edilebilecek olan Uğurcan Çakır'ın son aylarda Roma tarafından takip edildiği belirtildi.

    Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Mourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı

    UĞURCAN ÇAKIR'DAN TRANSFER TEKLİFLERİNE CEVAP

    Yaz transfer döneminde hakkında çıkan transfer iddialarına cevap veren Uğurcan Çakır, şöyle konuşmuştu:

    "Aslında Avrupa’dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip benim götürmediklerim oldu. Ahmet başkan ve Ertuğrul Başkan biliyor. Çok da şey yazılıyor, kulübümün menfaatlerini düşünüyorum her zaman. Teklif geldiğinde kulübüm “hayır” demişti. Bana gelen teklifleri kabul etmedikleri oldu. Ben Trabzoınsporluyum burası benim yuvam, ful oynuyorum. 4 tane kupa kazandım, Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübüm ne derse o orada olmaya devam edeceğim. Performansımı haberler etkilemiyor, potansiyelimin ve yaptıklarımın farkındayım. Bir önceki yaptıklarımdan daha iyi olmaya çalışacağım."

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Karadeniz Gazetesi
    Jose MourinhoUğurcan ÇakırRomaTrabzonspor
    Haberler > Spor > Mourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı
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