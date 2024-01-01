Mourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı

1 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 16:18

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İtalya'dan transfer tekliflerinin olduğu konuşuluyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim 3 arasında Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır da var.

35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma; Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgileniyor.

İtalya basınında yer alan haberde diğer isimlere göre daha uygun bir fiyata transfer edilebilecek olan Uğurcan Çakır'ın son aylarda Roma tarafından takip edildiği belirtildi.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN TRANSFER TEKLİFLERİNE CEVAP

Yaz transfer döneminde hakkında çıkan transfer iddialarına cevap veren Uğurcan Çakır, şöyle konuşmuştu:

"Aslında Avrupa’dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip benim götürmediklerim oldu. Ahmet başkan ve Ertuğrul Başkan biliyor. Çok da şey yazılıyor, kulübümün menfaatlerini düşünüyorum her zaman. Teklif geldiğinde kulübüm “hayır” demişti. Bana gelen teklifleri kabul etmedikleri oldu. Ben Trabzoınsporluyum burası benim yuvam, ful oynuyorum. 4 tane kupa kazandım, Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübüm ne derse o orada olmaya devam edeceğim. Performansımı haberler etkilemiyor, potansiyelimin ve yaptıklarımın farkındayım. Bir önceki yaptıklarımdan daha iyi olmaya çalışacağım."