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Ronald Koeman'dan Türkiye maçı itirafı! 'Son 5 dakika şanslıydık'

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Ronald Koeman&#039;dan Türkiye maçı itirafı! &#039;Son 5 dakika şanslıydık&#039;

Spor Haberleri

EURO 2024 çeyrek final eşleşmesinde Hollanda, Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, karşılaşmanın ardından şanslı olduklarını söyledi.

 Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, EURO 2024'te Türkiye'yi 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

TRT'ye konuşan Koeman'ın açıklamaları şöyle:

SAĞLAM VE TUTKULU OYNUYORLAR

"Türkiye çok sağlam ve tutkulu oynuyor. 2. yarıya iyi başladık. Depay maçın başında önemli bir pozisyon buldu. 25. dakikadan sonra Türkiye oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında biz çok baskılı oynadık ve maçı kazandık."

SON 5 DAKİKA ŞANSLIYDIK

"Türk Milli Takımı harika bir performans gösterdi. Tutkulu oynuyorlar. Top ayaklarındayken kaliteliler. İki, üç kişiyle hücuma çıktıkları zaman bizim savunmamızı çok zorladılar. Son 5 dakikada şanslıydık diyebilirim."

Düzenleyen:  - Spor
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