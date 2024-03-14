Rus model Svetlana Alekseeva kafayı Arda Güler’le bozdu! Meğer saatler öncesinden paylaşmış ‘İlk golü atacak’

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 14 Mart 2024 16:51 - Güncelleme: 14 Mart 2024 16:52 - Güncelleme:

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Arda Güler hayranı olan yine Güler’le birlikte çektiği ‘Çay var mı, çay?’ videosuyla tanınan Rus fenomen Svetlana Alekseeva’nın, Arda Güler’in ilk golünü saatler öncesinden bildiği ortaya çıktı.