Rus model Svetlana Alekseeva kafayı Arda Güler’le bozdu! Meğer saatler öncesinden paylaşmış ‘İlk golü atacak’
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Arda Güler hayranı olan yine Güler’le birlikte çektiği ‘Çay var mı, çay?’ videosuyla tanınan Rus fenomen Svetlana Alekseeva’nın, Arda Güler’in ilk golünü saatler öncesinden bildiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid’in, Celta Vigo’yu konuk ettiği maçta Arda Güler, Madrid formasıyla ilk golünü atmıştı. Güler, Real Madrid’de 2005 ve sonrası gol atan ilk oyuncu olmuştu.
AKLI FİKRİ ARDA’DA
Öte yandan Arda Güler hayranlığıyla bilinen Rus fenomen Svetlana Alekseeva’nın, Güler’in ilk golünü tahmin ettiği ortaya çıktı.
Santiago Bernabeu Stadı’nın önünde Arda Güler formasıyla paylaşım yapan Alekseeva’nın paylaşmına ‘Arda Güler’in, Real Madrid ile ilk golü olacak’ notunu düştüğü ortaya çıktı.
‘ÇAY VAR MI, ÇAY?’ VİDEOSUYLA TANINMIŞTI
Rus fenomen ve model Alekseeva Arda Güler ve Cristiano Ronaldı hayranlığıyla biliniyor. Büyük bir Real Madrid taraftarı olan Alekseeva, Arda Güler’i yakından takip etmişti. Sonrasında imza gününe katılan Alekseeva, Arda Güler’le de ‘Çay var mı, çay?’ videosu çekmişti.
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