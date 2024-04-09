Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih 30 milyon euro ödemişti

Devre arasında Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar sonrası formasından uzak kalmıştı. Fransız oyuncuda Alman kulübüne iyi haber geldi.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey, sahalara geri dönüyor.

Devre arası Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Fransız sağ bek, sakatlık sol arka uyluğundan sakatlanmıştı.

Bir süredir formasından uzak kalan Boey, düz koşulara başladı.

Son maçına 10 Şubat'ta oynanan Leverkusen karşısında çıkan 23 yaşındaki yıldız, 81 dakika sahada kalmıştı.

SACHA BOEY SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'daki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Sacha Boey'in Bayern Münih'teki ilk günlerinde sakatlık yaşaması şaşırtmıştı.

Yeni sezonda takımda kalması beklenen oyuncunun gelecek sezon sağ bekin vazgeçilmez ismi olacağı konuşuluyor.

Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Boey, Süper Lig tarihine geçen bir bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Kulübüne 30 milyon euro kazandıran yıldız oyuncu, Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı isim oldu.