Sacha Boey'den sonra Galatasaray'dan bir astronomik transfer daha! UEFA Şampiyonu hocadan Barış Alper Yılmaz'a 20 milyon euro

Daha önce Sacha Boey'i 30 milyon euro'ya Bayern Mühih'e gönderen Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Sparta Prag maçını takip eden Avrupa devlerinin Sarı Kırmızılı oyuncuya hayran kaldıkları anlaşılırken, transferde Lazio'nun son derece istekli olduğu bildirildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı heyecan dozajı yüksek maçta 3-2 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi atarken, son golün asistini 90+1'de Barış Alper Yılmaz yaptı.

2.1 MİLYON EURO'YA GELDİ

Profesyonel futbol hayatına Rize Özel İdare'de başlayan Barış Alper Yılmaz kısa süre için büyük bir yükseliş kaydetti. 2021/22 sezonunda 2.1 milyon euro bedelle sarı-kırmızılı takımın saflarına katılan milli futbolcu, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Barış Alper, birden fazla mevkide takımına destek oldu. Sağ kanat, sol kanat ve santrfor olarak bu sezon toplamda 39 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp 6 asist yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Galatasaray'da gösterdiği performansla göz kamaştıran yıldız isim, 13 Kasım 2021'de ilk sırtına geçirdiği milli takım formasını 11 kez giyerken, 1 kez ağları havalandırdı. Özellikle Avrupa'da talipleri bir hayli artan Barış Alper'in Transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

LAZİO ARSENAL TOTTENHAM VE ARSENAL GELDİ

Son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz'ı dün akşamki Sparta Prag maçında Avrupa'dan kulüplerin görevlendirdiği scoutlar özel olarak takip etti. İtalya'dan Lazio ve Milan, İngiltere'den Arsenal ve Tottenham için genç oyuncuyu izleyen gözlemciler, Barış Alper'in Sparta Prag performansını kulüplere raporladı. Serie A ekiplerinden Lazio'da UEFA Şampiyonu apoleti bulunan Sarri'nin daha önce Barış'ı takip ettiği ve milli futbolcu hakkında yönetime son derece olumlu rapor sunduğu bildirildi. Bilindiği üzere Lazio daha önce Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer etmişti.

BONSERVİS BEDELİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncuya 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis değeri biçiyor.