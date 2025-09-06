Sadettin Saran net konuştu: Hayal kırıklığı görürsem bırakım

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, "Biz kendi büyüklüğümüzü unuttuk, bu büyüklüğü camiaya ve herkese hatırlatmamız gerekir." dedi.

Saran, Mersin'de bir otelde düzenlenen "Söz Fenerbahçe Buluşmaları" kapsamında, kongre üyelerinin ve taraftarların sorularını cevapladı.

Bir taraftarın "Ali Koç ile benzer özellikleriniz var. Başkan seçilirseniz sizin farkınız ne olacak?" sorusu üzerine Saran, Ali Koç'la benzer özelliklerinin yanı sıra farklılıklarının da olduğunu belirtti.

Mücadelenin ne olduğunu bildiğini anlatan Saran, şunları kaydetti:

"Hayatımda hiç pes etmedim. Kimse bana bir şey vermedi. Milli takıma girerken günde 4 saat, 8 sene antrenman yaptım. Takımdaki zengin çocukları arabalarıyla antrenmana giderken, -11 derecede bisikletimle antrenmana gittim. Fenerbahçe'de çok güzel şeyler yaptım. O yüzden 20 senedir bu kulüp bana her türlü çamura rağmen teveccüh gösterdi. Biz daha iyi yapacağımız için bu yola çıktık. Benzer taraflarımız da vatanı sevmemiz, Atatürkçü olmamız ve Fenerbahçe sevdamız."

"TEKMEYE KAFAYLA GİREN TAKIM OLACAK"

İyi bir takım kurmaları gerektiğini belirten Saran, "Biz sürekli 'yapı yapı' dedikçe... 'Yapı yok' demiyorum ama 'yapı' dedikçe gelen hoca, futbolcu 'yapı varmış' der, bilinçaltına işler. Bunlar yanlış şeyler. Evet, dış etkenler var ama iç etkenler de var. Geçen sene Sivas ve Kayseri'de berabere kalmasaydık şampiyonduk. Demek ki yapıyı yenebiliyorsunuz. Yapıyı yenmenin yolu illa yıldız değil. Yapı kurma şeklin içerisinde sevgi olacak ama tekmeye kafayla giren takım olacak. Onu oluşturmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"GEREKİRSE KENDİMİ FEDA EDECEĞİM"

Sadettin Saran, bugüne kadar yönetime gelip tüzük değişikliğiyle görev süresini kısaltanın olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buralara odaklanmıyorsunuz. Burada ciddi değişiklik var. Gerekirse kendimi feda edeceğim. Neredeyse şampiyonluğa çok yaklaşmış olsam bile kendimi bağladım. Çünkü her gelen hocayı, futbolcuyu değiştir... Kan değişimi gerekirse başkanda da lazım. Siz mutlu musunuz? 27 senedir 2 başkan arasında gittiniz, geldiniz. Çıkıp irade koyuyorum. Bunu kimse yapmadı şu ana kadar. Genel kurula getireceğiz bunu. Bugün bu kulüp öyle bir haldeki kombine biletini iptal ederler diye sesini çıkarmayan dernek başkanlarımız var. Bunlar Fenerbahçeliyiz demesin. O adamın oyunu istemiyorum. İlla kazanacağım diye kendi karakterimden taviz vermem. Bu tarz Fenerbahçeliler beni rahatsız ediyor."

"FENERBAHÇE'DE SPORCU BAŞKAN OLACAK"

Saran, şampiyonluk yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"40 seneden sonra Fenerbahçe'de sporcu başkan olacak. Sporcu psikolojisini bilmek başka bir şeydir. Sporcu psikolojisini bilen 'hakem hakem' deyip ağlamaz. Gerekirse mücadelesini yapar. Federasyona gidiliyor, federasyon başkanıyla çay içiliyor, oturuluyor ve çıkılıyor. Aşağıda hakemi, gözlemcisi, MHK üyesi var. Bir binaya girdiğimde güvenliğin elini sıkıyorum. Anadolu çocuğuyum, Amerika'da barlarda fedailik yapıyordum. Tırnaklarımla geldim. İnsan sevgisiyle büyüdüm. Kimseye yukarıdan bakmayız. Biz kendi büyüklüğümüzü unuttuk. Bu büyüklüğü camiaya ve herkese hatırlatmamız gerekir."

"HERKESİN ELİNİ SIKACAĞIZ"

Sadettin Saran, camiada birlik ve beraberlik sağlayacaklarını belirterek, "Herkesin elini sıkacağız. Her yerdeki Fenerbahçeliyi bir araya getireceğiz. Bahanelere sığınmadan kendimize ne kadar büyük camia olduğumuzu hatırlatacağız." dedi.

"En iyi hoca bizim hocamızdır diye düşünürüm." diyen Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bir irade koymuştur. Gönül isterdi Ali Bey, 'Ya Sadettin biz Mourinho'yu kovuyoruz. Senin de başkan olma ihtimalin var. Senin tecrübelerin var, geçen sene bana Conte'yi önermiştin, Mourinho ile anlaşma demiştin, ne diyorsun?' demesini beklerdim. Demedi. Canı sağ olsun. Onlar birini seçecekler, onu seçtiler diye göndermeyiz. Fenerbahçe'nin parasını sokağa atmayız. İşi kişiselleştirmiyorum. Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda hareket edeceğim. Eski Fenerbahçeli oyunculardan oluşan deneyimli insanlardan futbol aklı oluşturdum. Gerekli yerde dokunuşları yapacağız."

"HAYAL KIRIKLIĞI GÖRÜRSEM BIRAKIRIM"

Bir taraftarın "Başarısız olursanız ne yapacaksınız?" sorusuna Saran, koltukta bir ömür kalmayacağını belirterek, "Çok akıllı olmayan bir işe girdim. Fenerbahçe başkanlığı mantık işi değil ama aşk, gönül... Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum aşk bu. Öyle bir başkan olayım ki 'Biz iyi ki bu adama oy vermişiz, desteklemişiz' desinler. Bunu isterim. Eğer bana oy verenlerin gözlerinde ufacık hayal kırıklığı görürsem, hemen bırakırım. Nasıl başarıda ezber bozarsam, başarısızlıkta da ezber bozarım. O yüzden '3 senede şampiyon yapamayan gider.' dedim." değerlendirmesinde bulundu.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye küsmediğini belirten Saran, "Attığım her adımı iyi bir Fenerbahçe başkanı olmak için attım. Bugün burada Fenerbahçelileri değil Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Yapamazsak, başkalarının önünü açacağız. Bizim tek derdimiz Fenerbahçe. Başka hiçbir şeyimiz yok ve buna inanıyoruz, bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.