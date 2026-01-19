Madagaskar'da 'M çiçeği' (mpox) vakaları hızla artıyor. Ülke genelinde doğrulanmış vaka sayısı 78’e, şüpheli vaka sayısı ise 212’ye yükseldi.

Madagaskar Sağlık Bakanlığı, ülkede 'M çiçeği' (mpox) virüsü vaka sayısının 78’e, şüpheli vaka sayısının ise 212’ye çıktığını açıkladı. Virüs ilk olarak Aralık 2025’te kuzeybatıdaki Mahajanga kentinde tespit edilmişti. Bakanlık, bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiğini ve şimdiye kadar mpox nedeniyle ölüm yaşanmadığını belirtti.

KORUYUCU ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Yetkililer, tüm bölgelerde halk sağlığı acil durum merkezleri kurduklarını ve etkilenen bölgelerden ulusal yollara çıkışlarda sağlık kontrol noktaları oluşturduklarını duyurdu. Ayrıca okullar ve turistik tesislerde koruyucu önlemler sıkılaştırıldı.

MPOX NEDİR?

Mpox, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşıyor. Virüsün bulaşmasında vücut döküntülerine temas etmek, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve eşyaları kullanmak ile vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Hastalığın belirtileri virüsü kaptıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabiliyor ve genellikle yüksek ateş, kas ve baş ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ile ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar şeklinde görülüyor. Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan hastalık, antiviral ilaçlarla yönetiliyor ve vakaların büyük kısmı birkaç hafta içinde iyileşiyor.

