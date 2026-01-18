Yunanistan’da grip vakalarındaki artış hastaneleri doldurdu, son bir haftada 8 kişi hayatını kaybetti. Acil servislerde yoğunluk artarken yetkililer risk grubundakilere aşı uyarısında bulundu.

Yunanistan’da grip vakalarının artışı, özellikle acil servislerde yoğunluğa yol açtı. Yunan basınına yansıyan bilgilere göre, Atina’daki Çocuk Hastanesi 'Agia Sofia'da birkaç saat içinde 160’tan fazla çocuk muayene edilirken; 'Laiko' Hastanesi’ne 250’den fazla, 'Sotiria' Hastanesi’ne ise 100’den fazla hasta solunum yolu enfeksiyonu ve grip şikayetiyle başvurdu.

BİR HAFTADA 8 CAN KAYBI

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), çoğu sağlıklı bireyin gribi hafif atlattığını, ancak risk grubundaki kişilerde ciddi komplikasyonların görülebildiğini açıkladı. Son bir haftada grip nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği, 870’in üzerinde hastanın hastaneye yatırıldığı ve 15 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

RİSK GRUBUNDAKİLERE 'AŞI' ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle risk grubundakilere grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulunarak, aşının ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.

