Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şekerspor'un milli güreşçisi Salih Yusuf Yazıcı, tüm rakiplerini mağlup ederek, Grekoromen stil 72 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Şekerspor sporcusu Salih Yusuf Yazıcı, tarihi bir başarıya imza attı.

Grekoromen stil 72 kilogram kategorisinde mindere çıkan milli sporcu, ikinci turda İsveçli Alvin Anders Thulinder'i 2-1 yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi Yunan rakibi Arionas Kolitspoulos karşısında 3-2'lik galibiyet elde eden milli güreşçi, yarı finalde Ermenistan'dan Narek Grigorian'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Ukraynalı Dmytro Demianovskyi ile karşılaşan Yazıcı, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son dakikada yaptığı künde hareketiyle rakibini 3-2 mağlup etti.

Salih Yusuf Yazıcı, final maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.

Avrupa Şampiyonu olan genç güreşçi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te altın madalyanın sahibi olarak, hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.

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