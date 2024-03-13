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Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene sonra bir ilk yaşandı! Çeyrek finalistler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Şampiyonlar Ligi&#039;nde 14 sene sonra bir ilk yaşandı! Çeyrek finalistler belli oldu
Barcelona, Arsenal, Haber

Spor Haberleri  / -

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 2010 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı. Napoli'yi kendi evinde eleyen Barcelona ise çeyrek finale kalan bir diğer takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti alan iki takım belli oldu.

Son 16 turu ilk maçında Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, rakibini Fermin, Joao Cancelo ve Lewandowski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

İtalyan ekibinin tek golü Rrahmani'den geldi. Katalanlar bu sonuçla 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene bir ilk yaşandı! Çeyrek finalistler belli oldu - 1. Resim

ARSENAL 14 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

İngiltere Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etti.

Portekiz'de oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Emirates Stadyumu'nda Porto karşısında 41. dakikada Trossard'ın ayağından bulduğu golle normal süreyi 1-0 önde tamamladı.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışlarına geçildi.  Arsenal, kullandığı 4 penaltı atışının tamamını gole çevirirken, kaleci David Raya 2 kurtarışa imza attı ve takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Mikel Arteta'nın öğrencileri 14 yıl sonra bu organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları TSİ 23.00'te oynanacak Atletico Madrid - Inter ve B. Dortmund - PSV Eindhoven karşılaşmaları sonrası tamamlanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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