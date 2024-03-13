Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene sonra bir ilk yaşandı! Çeyrek finalistler belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 13 Mart 2024 09:56 - Güncelleme: 13 Mart 2024 09:58 - Güncelleme:

Barcelona, Arsenal, Haber

Spor Haberleri / -

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 2010 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı. Napoli'yi kendi evinde eleyen Barcelona ise çeyrek finale kalan bir diğer takım oldu.