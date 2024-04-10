Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! PSG ile Barcelona karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında PSG, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Rövanş öncesi avantajlı skor elde etmek isteyen Fransız devi, Devler Ligi zaferini hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında bugün 2 karşılaşma oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadelede PSG, evinde Barcelona ile karşılaşacak.

Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.

Aynı saatte oynanacak bir diğer mücadele ise Atletico Madrid, Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak.

PSG - BARCELONA İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Marquinhos, Hernandez, Beraldo, Mendes, Lee, Vitinha, Ruiz, Asensio, Dembele, Mbappe

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo, De Jong, Roberto, İlkay Gündoğan, Yamal, Raphinha, Lewandowski