Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Ülke puanı ekstra katılım hakkı getirecek! O ülkeler...

Bu hafta oynanan maçlar sonrası Avrupa'da çeyrek final etapları tamamlanacak. Bu sezon yeni bir format ilk kez uygulanacak. Yeni sezonda geçilecek formata göre iki katılım hakkı, bu sezonun en başarılı iki ülkesine verilecek. Diğer hak ise ülke puanında beşinci olan ligin olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam oynana maçlar sonrası Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Paris Saint Germain adını yarı finale yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçlar sonrasında çeyrek final etabı tamamlanacak ve yarı finallere geçiş yapılacak.

BU SEZON İLK KEZ UYGULANACAK

Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkıyla ilgili yeni format, bu sezon uygulanmaya başlayacak. Yeni formata göre klasik olarak 33 takım lig ve play-off sonuçlarına göre katılım hakkı kazanacak. Buradaki yenilik ise play-off etabından gelecek takım sayısında 1 takımlar yer açılması.

Yeni formaya göre ise, diğer üç takımdan ikisi ülkelerin bu sezonki Avrupa kupaları performansına göre, diğer takım ise ülke puanına göre belirlenecek. Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden ülkelerden ülke puanında ilk iki sırada yer alanlar, Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezonda ekstradan 1 takım daha gönderebilecek.

Ülke puanı sıralamasında 5.sırada yer alan ülke de ekstra olarak 1 takım gönderme hakkında sahip olacak.

Bu sezon ülke puanı sıralamasında ilk 5 şöyle oluşuyor;

İtalya 18 bin 428 Almanya 17 bin 642 İngiltere 16 bin 875 İspanya 15 bin 312 Fransa 15 bin 250



