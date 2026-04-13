Süper Lig'de Samsunspor, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'u uzatmalarda gelen golle 2-1 yendi ve ligde iki maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Karadeniz ekibi Samsunspor, İstanbul temsilcisi Eyüpspor'a konuk oldu.

GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanan Samsunspor, ligde iki maç sonra galip geldi. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4. dakikada Afonso Sousa attı. Ev sahibinin tek golü ise 45+2. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

EYÜPSPOR ATEŞ HATTINDA KALDI

Bu skorla puanını 39 yapan Karadeniz ekibi, 7. sıraya yükseldi. Ligde kalma savaşı veren Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

