İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kan donduran olay! Karı koca sokak ortasında katledildi
Bursa'da kimliği belirsiz bir şüpheli ile karı-koca oldukları öğrenilen Y.D. ve H.D. arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda karı-koca vurularak hayatını kaybetti.
Özetle DinleBursa'da kan donduran olay! Karı koca sokak ortası...
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3. Sayfa 1 dk önce
Yıldırım ilçesinde bir çift ile kimliği belirsiz bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
- Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
- Y.D. (40) ve H.D. (40) çifti ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
- Tartışma silahlı kavgaya dönüşerek şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla çifti vurdu.
- Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri, Y.D. ve H.D.'nin olay yerinde olduğunu tespit etti.
- Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta Y.D. (40) ve H.D. (40) çifti ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
KARI-KOCAYA KURŞUN YAĞMURU
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla H.D. ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.D. ile H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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