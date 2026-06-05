Bursa'da kimliği belirsiz bir şüpheli ile karı-koca oldukları öğrenilen Y.D. ve H.D. arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda karı-koca vurularak hayatını kaybetti.

Saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta Y.D. (40) ve H.D. (40) çifti ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

KARI-KOCAYA KURŞUN YAĞMURU

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla H.D. ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.D. ile H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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