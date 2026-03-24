Samsunspor'un 14 Şubat'ta görevine son verdiği Thomas Reis, Türkiye günlerine dair dikkat çeken sözler sarf etti. 52 yaşındaki Alman teknik direktör, söz hakkının kendisinde değil, Başkan Yüksel Yıldırım'da olduğunu söyledi.

Thomas Reis

"İSTEMESEM BİLE OYUNCUYU ALMAK ZORUNDAYDIM"

At Broski'ye konuşan Alman çalıştırıcı, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, 'Bu kadron, hadi başla' diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım" ifadelerini konuştu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Samsunspor'da görev yaptığı dönemde 72 maça çıkan Reis, bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam, Samsunspor ile 2024-2025 sezonunu 3'üncü bitirerek, Karadenis ekibini Avrupa'ya taşımıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası