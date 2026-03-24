Samsunspor'da çarpıcı Yüksel Yıldırım itirafı: Hiç söz hakkım yoktu!
Samsunspor'un 14 Şubat'ta görevine son verdiği Thomas Reis, Türkiye günlerine dair dikkat çeken sözler sarf etti. 52 yaşındaki Alman teknik direktör, söz hakkının kendisinde değil, Başkan Yüksel Yıldırım'da olduğunu söyledi.
Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Türkiye'de görev yaptığı döneme dair, futbolcu transferlerinde söz hakkının olmadığını ve Başkan Yüksel Yıldırım'ın belirlediği kadroyu kullanmak zorunda kaldığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Karadeniz ekibinde görev yaptığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSTEMESEM BİLE OYUNCUYU ALMAK ZORUNDAYDIM"
At Broski'ye konuşan Alman çalıştırıcı, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, 'Bu kadron, hadi başla' diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım" ifadelerini konuştu.
Samsunspor'da görev yaptığı dönemde 72 maça çıkan Reis, bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam, Samsunspor ile 2024-2025 sezonunu 3'üncü bitirerek, Karadenis ekibini Avrupa'ya taşımıştı.
Samsunspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti
