Şansal Büyüka: Ali Koç'u seçimde yenebilecek tek isim...

Fenerbahçe'deki seçim gündemini değerlendiren Şansal Büyüka, Ali Koç karşısında şansı en fazla olan ismi açıkladı ve "Çıkacaksan tam zamanıdır" dedi.

Fenerbahçe, eylül ayında seçime gitmeye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç'un tekrar aday olacağı iddia edilirken, adaylık sinyali veren diğer iki isim ise Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu oldu. Öte yandan kulislerde Sadettin Saran ve Mehmet Ali Aydınlar gibi isimlerin de adaylık için nabız yokladığı iddia edilirken, gözler Aziz Yıldırım'da.

Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın seçimde yeniden aday olup olmayacağı merak konusu. Camia, Yıldırım'dan gelecek açıklamaya odaklanmışken, Şansal Büyüka'dan açıklamalar geldi.

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"SUSMAYA, GERİ PLANDA KALMAYA HAKKIN YOK"

"Gündemde hep Aziz Yıldırım var" diyen Büyüka, "2 defa Ali Koç'a kaybettin kabul ama 10 bin fark yiyip seçim kaybettikten sonra bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen artık susmaya, geri planda kalmaya hakkın yok. Çık 'adayım' de" dedi.

"ALİ KOÇ'A KARŞI KAZANABİLECEK TEK İSİM..."

Büyüka, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Zaten ortadaki isimler önemli ve değerli isimler, Fenerbahçe'ye katkı sağlamış isimler ama kabul edelim ki Ali Koç hepsinin karşısında bu seçimi kazanır.

Ali Koç'a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım'dır. 10 bin fark yediğin kongreden 3-5 sene sonra bugün Fenerbahçe'nin umudu olarak senin gözünün içine bakıyorlar. Daha fazla susmaya, daha fazla durmaya hakkın yok.

Tut ki seçime girip kaybettin 3. defa, bu da senin ayıbın olmasın. Bana göre kudretli bir isim Aziz Yıldırım. Güçlü demiyorum, kudretli bir isim. Çıkacaksan tam zamanıdır. Çıkmayacaksan emekliliğini ilan et. Çıkmalı bana göre."