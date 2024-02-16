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    • Haberler > Spor > Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu resmen Galatasaray'da

    Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu resmen Galatasaray'da

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Şehit polis Fethi Sekin&#039;in oğlu resmen Galatasaray&#039;da
    Fethi Sekin, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

    2017 yılında İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay'da sürdürdüğü futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek.

    2017 yılındaİzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'in hayali gerçek oldu. Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu.

    Sekin, futbol kariyerine 2015 yılında İzmir Gücü Spor'da başladı, sonrasında Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da forma giydi. 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı.

    Galatasaray altyapısına transfer olan ve santrfor mevkiinde oynayan Burak Tolunay Sekin, 14 Yaş Altı Elit Akademi Ligi'nden bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.

    Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu resmen Galatasaray'da

    "BABAM GÖRSE GURUR DUYARDI"

    Daha öncede yaptığı açıklamada hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu dile getiren 18 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da oynamak benim hayalim. Babam benimle gurur duyardı" ifadelerini kullanmıştı.

    Henüz yolun başında olduğunu ve çalışmalarını artırarak sürdüreceğini söyleyen genç futbolcu, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" demişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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