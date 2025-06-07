Semih Kılıçsoy yuvadan uçuyor! İki farklı rota belirlendi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy yuvadan ayrılmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki ismin gelişimine pozitif etki yapabilecek iki lig kararlaştırıldı. Siyah beyazlıların, bu liglerden gelecek kiralama tekliflerine olumlu yaklaşacağı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla 46 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 4 gol atıp 6 da asist üretti. Bu rakamları yeterli bulmayan ve genç ismin daha da gelişmesi gerektiğini düşünen siyah beyazlı yönetim, transfer hamlesi için harekete geçti.

BAŞKAN ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre; son sezonunda beklenen çıkışı yapamayan Semih Kılıçsoy ile Başkan Serdal Adalı bir görüşme yaptı. Morali bozuk olan oyuncuya destek olan başkan Adalı, 19 yaşındaki hücumcunun gelecekte Beşiktaş'ın çok önemli bir ismi olacağını futbolcuya ısrarla vurgulayarak kendini toparlamasını sağladı.

İlgili Haber Çık aradan Real! Beşiktaş santrfor Ante Budimir için bastırıyor

İKİ SEÇENEK MASADA

Bu görüşmenin ardından genç isim, düzenli forma giyeceği bir Avrupa kulübüne kiralık gitmeye olumlu yaklaşıyor. Hollanda ve Portekiz seçeneklerinin Semih için ağır bastığı, buralardan gelecek kiralama tekliflerine göre durumunun şekilleneceği kaydedildi.

İNGİLİZ EKİBİ TALİP

Ayrıca İngiltere'den Newcastle United'ın bir süredir Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği ancak milli futbolcu için bonservisli teklif seçeneğinin bu yaz devreye girmesinin pek mümkün olmadığı iddia edildi.

Çünkü Beşiktaş'ın beklentisi 15-20 milyon euro arası.