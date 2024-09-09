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Şenol Güneş'e imza töreni yapılacak! Günü ve saati açıklandı

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Şenol Güneş&#039;e imza töreni yapılacak! Günü ve saati açıklandı
Spor Haberleri

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen efsane hocası Şenol Güneş için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Şenol Güneş'i göreve getirmişti.

İlk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak olan 72 yaşındaki hoca, takımla çalışmalara başlamıştı.

Karadeniz ekibi, bugün yaptığı açıklamada Güneş için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Şenol Güneş için, 10 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun katılımıyla Ganita’da imza töreni düzenlenecektir. Tüm taraftarlarımız davetlidir."

Düzenleyen:  - Spor
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