Kocaelispor'un milli futbolcusu Serdar Dursun, Süper Lig'de Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Galatasaray'ın golünde ofsayt olabileceğini ve bir de penaltı pozisyonlarının olduğunu söyleyen Dursun, hedefinin ise A Milli Futbol Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda boy göstermek olduğunu kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

PENALTI POZİSYONU HAKKINDA

Maçta penaltılarının verilmediğini söyleyen Dursun, "İlk maçın öncesinde bir şey yoktu. Maçtan sonra birkaç olay oldu. Galatasaray tarafı da bu olaylara sinirlendi. Maçın önemi arttı. İlk gole ofsayt diyorlar. Ismail Jakobs'un bir adım önde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca lehimize penaltı da olabilirdi. Önde basmaya çalıştık. Galatasaray'a önde basmaya çalışırsanız, hatalar yapabiliyorlar. Galatasaray da 8 günde üçüncü maçına çıktı. Son yarım saatte psikolojik yorgunlukları ortaya çıktı. Golü de atınca üstünlük bize geçti. İki maçta böyle değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan güzel ama belki son 15 dakikada 3 puan alabilirdik." diye konuştu.

"HAYALİM DÜNYA KUPASI’NDA OLMAK"

Dünya Kupası kadrosunda olmayı hedeflediğini belirten Serdar Dursun, "Elimden geleni yapıp golleri atmaya çalışıyorum. Hedefim, hayalim Dünya Kupası’nda olmak. Böyle maçlar piyasa maçı… Gol atsam daha iyi olabilirdi benim adıma. Daha iyi oynayarak, goller atarak kendimi Vincenzo Montella’ya göstermek istiyorum." diye konuştu.

Serdar Dursun - Abdülkerim Bardakcı

"BÜYÜKLERE KARŞI BÜTÜN FUTBOLCULAR EKSTRA ÇABA VERİYOR"

Kocaelisporlu Can Keleş ise "Zor bir maça çıktık. Önemli bir puan aldık. Hocamızın iyi planını uyguladık. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 90 dakika susmadılar. Onlar coşkuyu verdi, biz de savaşıp elimizden geleni verdik. Biz her hafta konsantre oluyoruz. Büyük takımlara karşı bütün futbolcular ekstra çaba veriyor. Onu da bugün sahada gösterdik." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası