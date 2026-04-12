Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından konuştu.

"GERİLİM BİZİ ETKİLEMEZ, MOTİVASYONUMUZU ARTTIRIR"

Maç öncesi sarı kırmızılıların cephesinden yapılan açıklamaların kendilerini motive ettiğini söyleyen Tayfur Bingöl, "Bruno Petkovic'e güzel bir asist yaptım. O da çok güzel değerlendirdi. Alnımızın akıyla çok güzel 1 puan aldık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk Hoca'ya, ekibine, yönetime teşekkür ederiz. Çok güzel 1 puandı bizim için... Maç öncesi açıklamalar bizi daha çok motive etti. Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerilim bizi etkilemez, motivasyonumuzu arttırır. Galatasaray'a yolunda başarılar dilerim." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası