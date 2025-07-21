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Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'den görüştüğü takımı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran ekibi Persepolis'te forma giyen golcü oyuncu Serdar Dursun, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de forma giymek istediğini söyleyen Dursun, görüştüğü takımı açıkladı.

İran Ligi ekibi Persepolis'te forma giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığından sonra geleceğine dair kritik bir kararın eşiğinde. Sözleşmesinde 'Kartal takımdan ayrılırsa sözleşmesini tek taraflı feshedebilir' maddesi bulunan golcü isim, yönetimle görüşme halinde olduğunu belirtti.

33 yaşındaki Serdar Dursun, planının Süper Lig'de forma giymek olduğunu söyledi ve önemli açıklamalarda bulundu.

"SERBEST OYUNCU OLDUĞUM İÇİN..."

Türkiye'ye dönme ihtimali hakkında konuşan golcü oyuncu, "Görüştüğümüz takımlar var. Serbest oyuncu olduğum için takımlara daha cazip geliyor. Görüşmelerimiz var ilerleyen haftalarda transferimle ilgili gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

''SAKARYASPOR İLE GÖRÜŞTÜK''

Eski takımlarından biri olan ve bu sene Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor ile görüşme yaptığını açıklayan Serdar Dursun, "Sakaryaspor ile görüştük. Ben Süper Lig'e gitmek istiyorum ama futbol bu bilemezsin bakalım ne olacak" dedi.

Geride bıraktığımız sezon Persepolis'te 15 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, takımı adına 5 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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