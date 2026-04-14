Sergen Yalçın'ın Samsunspor maçı planı: Emmanuel Agbadou kararı
Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde prnaltıya sebebiyet veren ve son maçta yedek bıraktığı Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Agbadou ile ilgili kararını verdi.
Beşiktaş'ta 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinde yedek kulübesinde kalan Emmanuel Agbadou'nun, bu hafta sahada yer alması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN TAKTİĞİ BOZMADI, YEDEK BIRAKTI
Fildişi Sahilli savunma oyuncunsu, geçtiğimiz hafta tedbiren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği için ceza alacağı düşüncesiyle taktik çalışmalarda yedek oynamıştı. Ceza çıkmamasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın, idmanda bir arada oynattığı stoper ikilisinden vazgeçmeyerek, Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'yu birlikte sahaya sürdü.
11'E GERİ DÖNÜYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde Agbadou, ilk 11'e dönerek sağ stoperde yerini alacak.