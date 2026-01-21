Shaquille O’Neal’ın Anadolu Efes’i devralacağı yönündeki iddialar kulüp kaynakları tarafından yalanlandı. Anadolu Efes cephesi, NBA Avrupa Ligi süreciyle eş zamanlı ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir satış ya da görüşmenin gündemde olmadığını açıkladı.

Türk medyasında yer alan ve NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın Anadolu Efes’i satın almak üzere görüşmelere başladığını öne süren haberler, kulübün iletişim süreçlerine vakıf kaynaklar tarafından yalanlandı.

Türkiye Today’in edindiği bilgilere göre, Anadolu Efes’in dış ilişkilerinden sorumlu yetkililer, kulübün O’Neal’a veya onunla bağlantılı herhangi bir oluşuma satılmasına yönelik halihazırda hiçbir müzakere veya görüşmenin yürütülmediğini belirtti.

NBA efsanesi Shaquille O’Neal

İDDİALAR NBA AVRUPA İLE EŞ ZAMANDA GELDİ

Bu iddiaların zamanlaması, 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan NBA Avrupa Ligi hazırlıklarının tartışıldığı bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekti. Ancak bu arka plana rağmen Anadolu Efes kaynakları, kulübün mülkiyet yapısının değişmediğini ve herhangi bir devir sürecinin masada olmadığını vurguladı.

İSTANBUL'DAKİ BULUŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Shaquille O’Neal’ın 20 Ocak’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir basketbol etkinliğinde bir araya gelmesi, söz konusu iddialara yönelik kamuoyu ilgisini artırdı. Etkinlikte O’Neal ve Erdoğan genç sporcularla fotoğraflar çektirirken, buluşmanın temel odağının spor ve gençlik gelişimi olduğu kaydedildi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti’den üst düzey isimler ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun da katılması, organizasyonun sportif olduğu kadar kurumsal bir ağırlığa da sahip olduğunu gösterdi.

Shaquille O’Neal’ın 20 Ocak’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir basketbol etkinliğinde bir araya geldi

BASKETBOLUN SİMGE İSİMLERİNDEN

Dört NBA şampiyonluğu ve 15 kez All-Star seçilme başarısıyla Shaquille O’Neal, lig tarihinin en baskın pivotlarından biri ve küresel basketbolun en tanınmış figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra medya projeleri, sosyal medya platformları ve "DJ Diesel" sahne adıyla sergilediği müzik performanslarıyla dünya çapındaki popülaritesini korumayı sürdürüyor.

