Anadolu Ajansı
Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a sürpriz görev: Dev finali yönetecek
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
Özetle DinleSomalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a sürpriz gör...
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Spor 2 dk önce
Omar Abdulkadir Artan, 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetecek hakem olarak görevlendirildi.
- 2026 UEFA Süper Kupa maçı 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak.
- Maçın tarafları Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa olacak.
- Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alıyor.
- Artan, daha önce ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.
- Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçildi.
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UEFA'nın açıklamasına göre Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.
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