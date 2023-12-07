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    Son 5 sezonda UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları sıralaması değişti

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    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son 5 sezonda UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları sıralaması değişti

    Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.600 puanla 10. sırada yer alıyor. Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı sağlayan Türk kulübü listesi değişti.

    Avrupa kupalarındaki başarılara göre hesaplanan UEFA ülke puanı sıralaması gelecek sezonlarda katılımcı sayısının belirlenmesi açısında kritik önemde.

    ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

    Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanların toplanıp ardından katılan toplam takım sayısına bölünmesiyle elde edilen puanlar sıralamayı ortaya çıkarıyor.

    İLK SIRAYI GALATASARAY ALDI

    Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı sağlayan Türk kulübü Ağustos 2023 itibariyle Başakşehir'di. Devler Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray 36 puanla öne geçti.

    Galatasaray'ın ardından 29 puanla Başakşehir geliyor. UEFA ülke puanına katkı sıralamasında Fenerbahçe ise 28 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Sivasspor 16.5, Trabzonspor 11.5, Beşiktaş ise 10 puanla son 5 yılda ülke puanına katkı sağlayan takımlar arasında yer aldı.

    GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

    1- İngiltere | 97.428  

    2- İspanya | 84.489  

    3- İtalya | 80.141

    4- Almanya | 79.19

    5- Hollanda | 59.300  

    6- Fransa | 58.831  

    7- Portekiz | 50.982  

    8- Belçika | 44.000 

    9- TÜRKİYE | 35,600  

    10- İskoçya | 33.650

    11- İsviçre | 31.775  

    12- Avusturya | 31.600

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