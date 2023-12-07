Son 5 sezonda UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları sıralaması değişti

7 Aralık 2023 19:41 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 20:03

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarındaki başarılara göre hesaplanan UEFA ülke puanı sıralaması gelecek sezonlarda katılımcı sayısının belirlenmesi açısında kritik önemde.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanların toplanıp ardından katılan toplam takım sayısına bölünmesiyle elde edilen puanlar sıralamayı ortaya çıkarıyor.

İLK SIRAYI GALATASARAY ALDI

Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı sağlayan Türk kulübü Ağustos 2023 itibariyle Başakşehir'di. Devler Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray 36 puanla öne geçti.

Galatasaray'ın ardından 29 puanla Başakşehir geliyor. UEFA ülke puanına katkı sıralamasında Fenerbahçe ise 28 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sivasspor 16.5, Trabzonspor 11.5, Beşiktaş ise 10 puanla son 5 yılda ülke puanına katkı sağlayan takımlar arasında yer aldı.

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 97.428

2- İspanya | 84.489

3- İtalya | 80.141

4- Almanya | 79.19

5- Hollanda | 59.300

6- Fransa | 58.831

7- Portekiz | 50.982

8- Belçika | 44.000

9- TÜRKİYE | 35,600

10- İskoçya | 33.650

11- İsviçre | 31.775

12- Avusturya | 31.600