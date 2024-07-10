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Süper Lig devinden Merih Demiral hamlesi! Sürpriz transfer görüşmesi taraftarları heyecanlandırdı

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Süper Lig devinden Merih Demiral hamlesi! Sürpriz transfer görüşmesi taraftarları heyecanlandırdı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Merih Demiral için nabız yokladığı ve Jose Mourinho'nun mutlaka kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral için Fenerbahçe'nin transfer teklifi yapacağı iddia edildi.

Serdar Aziz ile yollarını ayıran ve defansa bir takviye daha yapma kararı alan Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu için nabız yokladığı belirtildi.

Al Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral'in sezon sonuna kadar kiralanma seçeneğinin yüksek olduğu belirtildi.

Süper Lig devinden Merih Demiral hamlesi! Sürpriz transfer görüşmesi taraftarları heyecanlandırdı - 1. Resim

MERİH DEMİRAL: FENERBAHÇE BENİM İÇİNDE BİR YARA

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" sözlerini dile getirmişti.

Türk futbolcunun sözlerime kayıtsız kalmayan Fenerbahçe yönetimi eski futbolcusuna forma hediye etmişti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan 26 yaşındaki oyuncu, "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig devinden Merih Demiral hamlesi! Sürpriz transfer görüşmesi taraftarları heyecanlandırdı - 2. Resim

EURO 2024'TE 2 GOL ATTI, 2 MAÇ CEZA ALDI

EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçında 2 gol atan ve daha sonrasında bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası alan Merih, son 1 haftada en çok konuşulan isimlerden oldu.

UEFA'nın sürpriz kararı sonrası milli oyuncuya yoğun destek mesajları yağmıştı.



Düzenleyen:  - Spor
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