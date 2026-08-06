Süper Lig devinden Nunez bombası: Kiralık olarak geliyor!

Mısırlı yıldız Salah'ı kadrosuna katarak futbol dünyasında adından söz ettiren Trabzonspor, Uruguaylı yıldız Darwin Nunez’i yıllık 8 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Trabzonspor taraftarları bayram üstüne bayram yaşıyor. Önce dünya yıldızı Muhammed Salah transferiyle sevinen bordo mavililere bir müjde daha geldi. Karadeniz ekibi Darwin Nunez’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BİR YILLIK İMZA

Uruguaylı golcü ile yıllık 8 milyon avroya yakın bir ücret karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi. Transfer sürecinde, Salah’ın da önemli rol oynadığı belirtildi. 27 yaşındaki Nunez’in bugün Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında bir yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Darwin Nunez

NUNEZ, SÖRLOTH, MARMOUSH TRANSFERLERİ

Darwin Nunez, Sörloth, Marmoush ve 6 numara transferlerine ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." dedi.

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