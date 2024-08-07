Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Marco Reus'un yeni takımı belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'un yeni sezonda formasını giyeceği takım açıklandı.

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Borussia Dortmund ile sözleşme uzatmadan takımdan ayrılan Marco Reus, MLS'in yolunu tutuyor.

Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği Alman yıldızın ABD ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştığı öğrenildi.

Suudi Arabistan ve Avrupa'dan gelen teklifleri geri çeviren 35 yaşındaki yıldız, Lionel Messi ile aynı ligde mücadele edecek.

MARCO REUS ABD YOLCUSU

Reus'un bu hafta içinde ABD'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Borussia Dortmund'un efsane oyuncuları arasında gösterilen tecrübeli futbolcu, sürpriz bir kararla veda etmişti.

Almanya'da çıkan haberlere göre; Reus'un ilerleyen yıllarda farklı bir pozisyonda Dortmund'un bünyesinde görev alabileceği belirtildi.