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Süper Lig ekibinden 'loca' açıklaması: Yeni sezon için tarih verildi, bu mutlaka yapılmalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, yeni sezonda geçerli olacak locaların yenilenmesi için duyuru yaptı. Loca yenileme işlemi 23 Haziran'a kadar sürecek.

Kayserispor, 2024-2025 Süper Lig sezonunu 13. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon 38 maçta toplam 45 puan topladı. Kayserispor Kulübü, locaların yenilenme işleminin başladığını duyurdu.

LOCA YENİLEME İŞLEMİ İÇİN SON TARİH

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 futbol sezonunda kullanılabilecek locaların yenileme işlemi 23 Haziran'a kadar sürecek.

BOŞA ÇIKACAK LOCALAR SATIŞA ÇIKACAK

Doğu ve Batı bloklarda bulunan 51 locanın mevcut sahipleri 23 Haziran'a kadar yenileme işlemi gerçekleştirmezse, sarı-kırmızılı kulüp tarafından boşa çıkacak localar satışa çıkarılacak.

İŞTE LOCOLARIN FİYATI

Doğu tribününde bulunan 26 loca 1 milyon TL ile 1,5 Milyon TL arasında yenilenebilecek. Batı tribününde bulunan 25 loca ise 1 milyon 750 bin TL ile 3 milyon TL arasında yenilenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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