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Süper Lig yolunda son viraj! Kritik karşılaşma şifresiz yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig yolunda son viraj! Kritik karşılaşma şifresiz yayınlanacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de Süper Lig'e yükselen son takım olmak için mücadele edecek, tur atlayan Karagümrük ile final oynayacak. Kritik maç şifresiz olarak yayınlanacak. İşte maça dair detaylar...

Süper Lig'den düşen takımlar belli olurken, 1. Lig'den yükselen takımlar da yavaş yavaş belirleniyor. Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen takım hangisi olacak merakla beklenirken, mücadelelere dair detaylar da belli oluyor. Boluspor ile Bandırmaspor, Süper Lig'e son bilet için kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Boluspor-Bandırmaspor mücadelesi, futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

2'NCİ TURA NASIL GELDİLER?

İlk tur karşılaşmalarında Bandırmaspor konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorlarla geçerek adını ikinci tura yazdırmıştı.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maç, bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Kritik maçın rövanşı ise 23 Mayıs Cuma günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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