Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte Süper Lig'de 31.hafta hakemleri...
Süper Lig'in 31.haftası 2 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler ise belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Halil Umut Meler'e Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında görev vermedi.
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Düzenleyen: Songül Soysal - Spor