Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte Süper Lig'de 31.hafta hakemleri...

Süper Lig'in 31.haftası 2 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler ise belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Halil Umut Meler'e Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında görev vermedi.

Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan

Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük