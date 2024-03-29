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Haberler > Spor > Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok

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Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler&#039;e görev yok

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte Süper Lig'de 31.hafta hakemleri...

Süper Lig'in 31.haftası 2 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler ise belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Halil Umut Meler'e Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında görev vermedi.

Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan

Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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