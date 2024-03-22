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Süper Lig'de 31.hafta programı açıklandı! Maçların günü ve saat değişti! İşte nedeni

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Süper Lig&#039;de 31.hafta programı açıklandı! Maçların günü ve saat değişti! İşte nedeni

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 31.hafta programını açıkladı. Milli ara sonrası oynanacak olan 31.hafta maçlarının gün ve saatinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Milli aranın ardından Süper Lig'de oynanacak olan 31.haftanın programı belli oldu. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme hattında mücadelenin yaşandığı ligde, 31.hafta maçlarında değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MAÇ GÜNLERİ VE SAATLERİ DEĞİŞTİ

"Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır."

Süper Lig'de 31.hafta programı açıklandı! Maçların günü ve saat değişti İşte nedeni - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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