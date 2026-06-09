Süper Lig'e veda eden Kayserispor, Teknik Direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e veda eden takımlardan olan Kayserispor, Norveçli Teknik Direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe’nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz.

Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

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