Küme düşecek son takım bugün belli olacak. Kayserispor ve Karagümrük’ün ardından; Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa veya Gençlerbirliği bu akşam 1. Lig’in yolunu tutacak.

Süper Lig’de zirve yarışı sona erdi, gözler ateş hattına çevrildi. Kayserispor ve Karagümrük’ün ardından düşecek üçüncü takım bu akşam belli olacak. Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’nden birisi 1. Lig’in yolunu tutacak. Geçen hafta Galatasaray’a yenilen Antalyaspor, durumunu iyice zora soktu. Akdeniz ekibi, bu akşam evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor yenerse çoklu averaj senaryolarında alınacak diğer sonuçlar küme düşecek takımı belirleyecek.

İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ AVERAJ…

Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor olacak. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor’un eşit puanda kaldığı başka bir üçlü averaj senaryosunda da Eyüpspor düşecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda oluşacak bir başka üçlü averaj hesaplamasında ise Kasımpaşa veda edecek. İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.

