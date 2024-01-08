Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

8 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 13:51

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba

17.00 Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın