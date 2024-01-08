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    Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu hafta görev alacak isimleri duyurdu.

    Süper Lig&#039;de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın

    17.00 Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

    17.00 Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

    20.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan

    20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

    10 Ocak Çarşamba

    17.00 Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

    17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker

    20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam

    20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

    11 Ocak Perşembe

    17.00 Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

    20.00 Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın

    Süper LigHakem
    Haberler > Spor > Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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