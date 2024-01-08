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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu hafta görev alacak isimleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba
17.00 Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın