Anadolu Ajansı
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'lık oldu: Sevk nedenleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Özetle
Kaydet
Spor 7 saat önce
TFF, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında yapılan ihlaller nedeniyle sevkler gerçekleştirdi.
- Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.
Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.
RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR