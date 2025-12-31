Trendyol Süper Lig takımları, teknik direktör ayrılığında Avrupa'da lider konumda. 2025'te 17 kulüp, 31 çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. İlk devrede 16'ya ulaşan sayıyla son 2 sezon yakalandı. Ligde şu anda görev süresi 1 seneyi geçen yalnızca 3 çalıştırıcı bulunuyor.

Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 2025 yılında 17 kulüp, geçici isimlerin dışında 31 çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Bunlardan 23 tanesi yerli sadece 8 tanesinin yabancı uyruklu olması dikkatleri çekti. 25-26 sezonunda ligin ilk yarısında takımlar 16 hocaya veda ederken son 2 sezondaki değişim egale edildi.

Gaziantep FK, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük ikişer çalıştırıcıyla sözleşmelerini feshederek bu alanda birinci konumdalar. Teknik direktörlük görev sürelerine bakıldığında ise en kısa çalışan isim, sadece 37 gün ile Gençlerbirliği'nden ayrılan Volkan Demirel oldu.

EN UZUN DÖNEM BURUK DÖNEMİ

Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 isim bulunuyor. Galatasaray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 5 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 1 ay) ve Samsunspor'dan Thomas Reis (1 yıl 5 ay). İstikrarsızlık konusunda Avrupa'da fark atarak lider konumda bulunuyoruz. Süper Lig; 5 büyük lig arasında 16 ayrılıkla ilk sırada. Türkiye; Almanya Bundesliga (5), İngiltere Premier Lig (4), İspanya La Liga (4), İtalya Serie A (4) ve Fransa Ligue 1'i (2) tek başına geride bıraktı.

