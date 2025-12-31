Beşiktaş'tan kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Mert Günok, Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hedeflerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 36 yaşındaki file bekçisi, 10 yıl önce verdiği sözü tutup, eski kulübü sarı-lacivertlilere imza atmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, kaleye alternatif ismi belirledi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp bulamaması halinde çalışmalarını A takımdan ayrı sürdüreceği duyurulan Mert Günok, 10 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor.

Mert Günok

"BİR GÜN FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan deneyimli kaleci, "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" diyerek, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini geri çevirmiş ve Bursaspor'u tercih etmişti.

Mert Günok, 2009-2015 arasında Fenerbahçe A Takımı kadrosunda yer aldı

Bursaspor'da 2015-2017 arasında görev yaptıktan sonra Başakşehir (2017-2021) ve Beşiktaş (Ağustos 2021'de sözleşme imzaladı) formaları giyen Mert Günok, yeniden profesyonel futbol kariyerine adım attığı kulübe dönmeyi hedefliyor.

