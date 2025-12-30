Fenerbahçe kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Trabzonspor ile yürütülen transfer görüşmelerinin kulüp içi tepki nedeniyle sonlanmasının ardından Rusya Premier Ligi ekibi CSKA Moskova’dan satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi aldı. 25 yaşındaki yıldız oyuncuya Beşiktaş cephesinden de ilgi var.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu Oğuz Aydın ara transfer döneminde sık sık gündeme geliyor. Bu hafta hem lig kulüplerinin hem de yurt dışı ekiplerinin gündeminde olan milli futbolcu için Trabzonspor ile yapılan ilk temaslar olumlu ilerlerken, görüşmelerin açığa çıkması Fenerbahçe taraftarları arasında tepkiye yol açtı; yönetim taraftarın isteği doğrultusunda bordo-mavili ekibe olumsuz cevap verdi. Daha sonra Rusya’dan CSKA Moskova, satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile devreye girdi.

Oğuz Aydın için Trabzonspor ile yapılan ilk temaslar olumlu ilerlerken, görüşmelerin açığa çıkması Fenerbahçe taraftarları arasında tepkiye yol açtı

TARAFTAR TRANSFERE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe ile 24-25 sezonunun başında 6 milyon euro karşılığında sözleşme imzalayan Oğuz Aydın, sarı-lacivertli kadroda ayrılmaya açık oyuncular arasında gösteriliyor. Sözcü gazetesinin haberine göre kulüpler arası ilk görüşmelerin Trabzonspor lehine olumlu geçtiği, ancak görüşmelerin medyaya yansıması ve taraftar tepkisinin artması üzerine Fenerbahçe yönetiminin bordo-mavililere olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Bu gelişme, iki kulüp arasındaki temasların kısa sürede sonlandırılmasına neden oldu.

FİYAT YÜKSELTTİLER

Trabzonspor’un ilgisinin ardından CSKA Moskova harekete geçti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rus kulübünün Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu; teklifin ilk halinde yer alan şartların ardından rakamın yükseltildiği ve toplam paketin 6 milyon 50 bin euro seviyesine çıktığı bildirildi. Teklifin, 550 bin euro kiralama bedeli artısı 5,5 milyon euro zorunlu satın alma veya benzeri bir yapı içerdiği aktarılıyor.

Oğuz Aydın, toplam 863 dakika süre alırken 2 asistlik katkı sağladı

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE

Süper Lig'in ilk devresini 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş cephesinden de kadroda düşünülmeyen bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci'nin dışında Oğuz Aydın’a da yönelik yakından takip olduğu yönünde haberler çıktı; Siyah-beyazlıların da muhtemel bir fırsat transferi olarak gündemlerinde yer alabileceği, teknik ekibin onay verebilecek isimler arasında olduğu iletildi. Ancak bu noktada resmi bir teklif ya da kulüpler arası somut bir temas henüz basına yansımadı.



Oyuncunun güncel sezon performansı da tekliflerin değerlendirilmesinde rol oynuyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, toplam 863 dakika süre alırken 2 asistlik katkı sağladı.



