Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yunanistan'da gözaltına alındı
Fenerbahçe Beko'nun eski basketbol oyuncusu Andrew Goudelock, üzerinde yasaklı uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle Yunanistan'da gözaltına alındı.
Fenerbahçe'nin eski basketbolcu 37 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.
ÜZERİNDE ESRAR BULUNDU
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre; Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen ABD'li oyuncu Goudelock'ın üzerinde yasaklı madde bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve önümüzdeki saatlerde savcılığa sevk edileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE VE NBA'DE FORMA GİYMİŞTİ
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.
