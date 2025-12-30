Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Icardi ve Hagi'nin mektupları için harekete geçti
'Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' ünvanını kazanan Mauro Icardi'nin sosyal medyada kulüp efsanesi Gheorge Hagi'ye yazdığı mektup ve Rumen futbolunun unutulmaz isminin cevabının, Galatasaray Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.
Galatasaray yönetimi, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin, 'sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kırdıktan sonra Georghe Hagi'ye yazdığı mektup için sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY MÜZESİ JESTİ
Sözcü'de yer alan habere göre; Arjantinli yıldızın "Siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız" ifadelerini taşıyan mektubun, Galatasaray Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, içinde duygusal sözler barındıran ve Hagi'nin de cevap verdiği iki mektubu, müzede sergileyerek efsane oytuncularını onurlandırmak istiyor.
