Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe'de yaklaşık 3 aydır kadro dışı olan golcü futbolcu Cenk Tosun ile ilgili gündeme gelen transfer iddialarına cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresini 18 puanla 12'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulübün transfer vizyonu ve güncel kadro durumuyla ilgili konuştu.

"GÖNDERMEDEN YENİ BİR OYUNCU ALMAYACAĞIZ"

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Bakır, "Sportif anlamda hedeflerimizin gerisinde kaldık ancak oyuncu alıp satan bir kulüp olma amacımızdan asla vazgeçmedik. Bu anlamda genç oyuncu yatırımlarını benimseyen bir kulübüz. Ara transfer dönemi bizim için sakin geçecek; eğer bir oyuncu göndermezsek yeni bir oyuncu almayı planlamıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri gerçekleştiği zaman her oyuncumuz satılabilir, bu konuda şeffafız" dedi.

"CENK TOSUN'LA İLGİLİ GÜNDEMİMİZ OLMADI"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü, Fenerbahçe'de kadro dışı olan golcü futbolcu hakkında, "Cenk Tosun ile ilgili hiçbir şekilde bir gündemimiz olmadı. Basınında yer alan bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Samet Akaydın ve Alikulov gibi değerli oyuncularımız için de şu an için kulübümüze ulaşmış resmi bir talep yok. Bazı haberler maalesef iyi niyetli değil, hem kulübe hem oyuncuya zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun

