İtalyanlar Fenerbahçe’nin Nkunku hamlesini manşetten böyle duyurdu. Yönetim, Tedesco’nun eski öğrencisini bitiriyor… Sarı lacivertliler Milan’ın Chelsea’den 37 milyon avroya aldığı Nkunku için Milano ekibine 30 milyon avronun üzerinde bir teklifte bulundu…

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco’nun ısrarla istediği Milan’ın Fransız forveti Christopher Nkunku için resmî transfer teklifinde bulundu. Takımın Faslı golcüsü En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlayan sarı lacivertliler, Jhon Duran’ın partneri olarak İtalyan hocanın eski talebesini kadroya katmayı düşünüyor. Tedesco’nun RB Leipzig’den eski talebesi olan Nkunku, 2023’te 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Chelsea’ye transfer gitmiş, geçen sezon da 37 milyon avroya Milan’a satılmıştı. Fenerbahçe’nin Nkunku girişimi İtalyan medyasında da manşetlere taşındı.

SARAN’IN İLK TRANSFERİ

Ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, “Türk saldırısı!” başlığıyla verdiği haberde ‘Fenerbahçe’nin teklifinin Milan’ın bu yaz 28 yaşındaki Fransız yıldız için yaptığı 37 milyon avroluk yatırımı karşılayacak nitelikte olduğunu’ yazarken Milano ekibinin ve oyuncunun konuyu değerlendirmeye aldığını ifade etti. Fenerbahçe’nin 30 milyon avronun üzerinde bir rakamla kapıyı çaldığı öğrenilirken, Milan’ın 35 milyon avro talep ettiği belirtildi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Eğer kulüpler anlaşmaya varırsa Nkunku, Sadettin Saran yönetiminin ilk transfer icraatı olacak.

MİNEİRO’YA GİDER Mİ?

Devre arası tatilini ülkesi Brezilya’da geçiren Fenerbahçe’nin orta sahadaki yıldızı Fred, göl kenarında koşu yaparken görüntülendi. No Ataque muhabiri, “Atletico Mineiro’ya dönecek misin?” sorusuna tecrübeli oyuncunun gülümseyerek “Göreceğiz” cevabını verdiğini yazdı. Kulübün CEO’su Paulo Bracks, yazın Fred’i istediklerini açıklamıştı.

ATLETİCO BIRAKMIYOR

İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth’u takımda tutmaya karar verdi. El Gol Digital’de yer alan habere göre; kırmızı beyazlılar, Norveçli yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermedi. Haberde, Fenerbahçe’nin de istediği oyuncunun bütün ısrarlara rağmen Atletico Madrid forması giyeceği belirtildi.

GORETZKA’YA KANCA

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki isimlerden birisi olan Leon Goretzka’ya talipler her geçen gün artıyor. Team Talk’ta yer alan haberde; Bayern Münih’in yıldızına son olarak İngiliz ekibi Tottenham’ın talip olduğu ancak bu transferin gerçekleşmeyeceği belirtildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 23 maçta skor katkısı veremedi.

