Süper Lig'in fırtınası amatöre düştü, fatura personele kesildi

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, geçtiğimiz haftalarda TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. Köklü kulüpte 59 yıl sonra yaşanan olay nedeniyle kaos daha da büyürken, fatura ise emekçilere kesildi.

Uzun yıllar Süper Lig'de boy gösteren ve UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil eden Denizlispor, 59 yıl sonra bir ilki yaşadı. Kulüp, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'den 1. Lig'e düştükten sonra ardı ardına her sezon bir kademe daha gerileyerek 3. Lig'e kadar gelen Denizlispor, finansal sorunlar ve yönetimsel krizler nedeniyle burada da tutunamayarak amatöre geriledi.

KULÜPTE PERSONEL KIYIMI

Denizlispor'un profesyonel macerası TFF 3. Lig 4 Grup'ta 26 Nisan günü oynanan Niğde Belediyespor maçı ile resmen sona erdi. O maçın ardından ise kulüpte adeta personel kıyımı yaşandı.

Dün itibarıyla Denizlispor Kulübü'nde görev yapan idari kadrodaki 5 personel hariç tüm personelin iş akdi sonlandırıldı. Kulüp bünyesinde yıllardır emek veren çalışanlar, son 3 aydır maaşlarını alamamalarının üzerine bir de işten çıkarılmalarıyla birlikte hak ettikleri tazminatlarını da alamayarak zor durumda kaldı.

"HERKESTEN HELALLİK DİLERİZ"

İçten çıkartılan personeller ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "Bu süreçte kulübe yıllarını vermiş, zor zamanlarda bile görevinden ödün vermemiş emekçilerimizin yaşadığı mağduriyetin kamuoyunun bilgisine sunulmasını önemli buluyoruz. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız tüm dostlarımıza teşekkür eder, herkesten helallik dileriz" ifadelerine yer verildi.