Taraftarların hayali gerçekleşiyor! Süper Lig devinden Talisca bombası
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Transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca için yeniden devreye girdi. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Siyah-beyazlılar, kesenin ağzını açacak.
Son olarak Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Anderson Talisca için harekete geçti.
Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu için şartları zorlayacak.
Suudi Arabistan’dan ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun Al Nassr Kulübü ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
TALISCA'NIN BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Yeniden Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakan Talisca için 13 milyon euro bonservis istendiği konuşuluyor.
Cristiano Ronaldo ile aynı takımda yer alan Talisca, Al - Nasrr'da geçen sezon 25 maça çıkarak 25 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Şenol Güneş'in görev aldığı 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, attığı gollerle taraftarları kendisine hayran bırakmıştı.