Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Taraftarların hayali gerçekleşiyor! Süper Lig devinden Talisca bombası

Taraftarların hayali gerçekleşiyor! Süper Lig devinden Talisca bombası

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Taraftarların hayali gerçekleşiyor! Süper Lig devinden Talisca bombası
Beşiktaş, Anderson Talisca, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca için yeniden devreye girdi. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Siyah-beyazlılar, kesenin ağzını açacak.

Son olarak Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Anderson Talisca için harekete geçti.

Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu için şartları zorlayacak.

Suudi Arabistan’dan ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun Al Nassr Kulübü ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Taraftarların hayali gerçekleşiyor! Süper Lig devinden Talisca bombası - 1. Resim

TALISCA'NIN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Yeniden Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakan Talisca için 13 milyon euro bonservis istendiği konuşuluyor.

Cristiano Ronaldo ile aynı takımda yer alan Talisca, Al - Nasrr'da geçen sezon 25 maça çıkarak 25 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Şenol Güneş'in görev aldığı 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, attığı gollerle taraftarları kendisine hayran bırakmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Battalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alman basını Türk futbolcuyu konuşuyor! Can Uzun için ödenen rekor bonservis tarihe geçti - SporAlman basını Türk futbolcuyu konuşuyor! Can Uzun için ödenen rekor bonservis tarihe geçtiAli Koç'tan beklenmedik Galatasaray hamlesi! - SporAli Koç'tan beklenmedik hamle! Okan Buruk rahatsız olduGalatasaray'ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu - SporGalatasaray'ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli olduA Milli Takım, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Montella'dan Avusturya'ya 2 sürpriz hamle | Muhtemel 11'ler - SporMontella'dan Avusturya'ya 2 sürpriz hamleFenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrılıyor! Mourinho'nun gözüne giremediler - SporFenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrılıyor! Mourinho'nun gözüne giremediler17 yaşındaki genç sporcu aniden yere yığıldı! Nöbet geçirdi, hayatını kaybetti - Spor17 yaşındaki sporcu maç sırasında hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...